Москва, , 15:14 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, исполняющий обязанности председателя правительства, провёл еженедельное совещание с вице-премьерами и обсудил план поэтапной отмены связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба правительства.

И. о. премьер-министра обсудил с вице-премьерами исполнение поручений, которые ранее дал глава правительства Михаил Мишустин, и подготовку к заседанию правительства, которое пройдёт 7 мая. Затем в ходе президиума обсуждались меры, которые предложил Роспотребнадзор для постепенного снятия связанных с эпидемией ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоусов исполняет обязанности главы правительства РФ с 30 апреля в соответствии с указом президента Владимира Путина. Это связано с заболеванием Мишустина, у него подтвердили заражение коронавирусом нового типа.

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