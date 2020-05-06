Москва, , 14:46 — REGNUM Специалисты из разных стран мира ещё только изучают новый коронавирус, а потому на данный момент преждевременно говорить что-то однозначное про природу его происхождения. Об этом 6 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, на данный момент информации детального плана о коронавируса ещё ни у кого нет, и его пристальное изучение ведут ученые-вирусологи со всего мира.

«Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он (коронавирус) новый», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Кремль версию с искусственным происхождением коронавируса.

Также он отметил, что ввиду того, что отсутствия однозначных оценок и данных по коронавирусу в Кремле делать не стали бы, не имея на это веских доказательств.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин 9 мая планирует возложить цветы к Вечному огню в Александровском саду в Москве.