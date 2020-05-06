История вопроса

Страхование – это способ возмещения убытков, которые понесло физическое или юридическое лицо в результате случайных событий, посредством распределения убытка между множеством лиц.

Для покрытия убытков страховщик создаёт страховой фонд, в который страхователи делают взносы. Страхование может быть как взаимным, когда страхователи формируют фонд самостоятельно, так и коммерческим, когда страховой фонд формирует профессиональный страховщик, получающий за это вознаграждение.

Застраховать можно имущество, жизнь и здоровье, предпринимательские и финансовые риски, различные виды гражданской и профессиональной ответственности. Отдельным видом является накопительное страхование, когда застрахованное лицо получает выплату при наступлении определённого срока.

Во многих странах существуют обязательные виды страхования, когда обладатели имущества определённого рода и лица, осуществляющие определённую деятельность, по закону обязаны заключить договор страхования.

Основная прибыль страховых организаций образуется не от маржи страховщика, а от размещения средств страховых фондов на финансовых рынках и депозитах банков.

Страхование впервые появилось ещё в античности, но в современном виде начало складываться с XIV века в области торгового мореплавания. Морское страхование является одним из важнейших видов страхования, без которого невозможно коммерческое судоходство.

