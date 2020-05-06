Москва, 6 мая 2020, 14:44 — REGNUM Законопроект о добровольном страховании жизни врачей разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.
Предлагается предоставить врачам и медицинским работникам возможность получать налоговый вычет с приобретения полюса добровольного медицинского страхования и страхования жизни.
«Возможность получить налоговый вычет поддержит медиков и позволит повысить престиж профессии медицинских работников в нашей стране», — заявил Миронов.
Законопроект направлен в правительство РФ для получения отзыва согласно регламенту работы Госдумы.
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