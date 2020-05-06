Москва, , 14:43 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не смог прокомментировать награждение председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом он сказал журналистам 6 мая на брифинге.

«Мне нужно уточнить это, я не совсем владею информацией», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать награждения лидера КНДР юбилейной медалью в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 5 мая в посольстве России в Пхеньяне сообщили, что Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью в честь 75-летия Победы за большой вклад в увековечение памяти советских солдат, погибших при освобождении Кореи.

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