Москва, , 14:37 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») предложил на фоне коронавируса перенести выборы с сентября на более поздний срок.

«Я считаю, что если динамика заражения не изменится, сентябрьские выборы надо переносить», — написал Гартунг в Facebook.

Сейчас не до выборов, полагает парламентарий.

«Проводить агитацию с риском заражения — это просто кощунственно. Во всяком случае, я точно не буду проводить кампанию, если при этом здоровье и жизни моих избирателей будут подвергаться опасности», — заверил депутат Госдумы.

Если в мае эпидемия резко не пойдет на спад, то выборы надо переносить, уверен он.

«Ничего страшного в этом нет — продлим полномочия действующих депутатов до декабря. Подобные прецеденты уже были», — добавил Гартунг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Центризбиркоме ранее допустили возможность переноса проведения Единого дня голосования, намеченного на сентябрь.

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