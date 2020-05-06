Киев, , 14:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад Победы, сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса президента Украины, сообщило 6 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«На Украине карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — ответили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил всех глав государств посетить Минск 9 мая. Он выразил надежду на приезд хотя бы президентов бывших республик СССР.

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