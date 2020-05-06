Ярославль, , 14:25 — REGNUM 6 мая постоянная комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля одобрила передачу трех школ из ведения города на областной уровень. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лицей № 86 «Славнефть-ЯНОС»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа № 33, лицей № 86 и Провинциальный колледж станут опорными школами Российской академии наук. Согласно распоряжению президента, такие учебные заведения должны быть переданы в ведение субъектов федерации. Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода рассказала депутатам, что отбору предшествовала большая работа самих учебных заведений, региональных властей и опорного вуза — Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

«Три школы города Ярославля удостоились данной чести, они были отобраны Российской академией наук как те базовые площадки, с которыми будет выстраиваться особое взаимодействие РАН. Каждая из этих школ под руководством РАН и Демидовского университета отрабатывала те курсы, модули, которые должна включать образовательная программа, по мнению РАН. Особое внимание было уделено программам развития школ. На первом этапе самое важное — наращивание материально-технической базы», — рассказала Ирина Лобода.

Стоит отметить, что опорным школам РАН уже выделено дополнительное финансирование. 10 миллионов рублей на развитие трех учебных заведений в марте 2020 года перечислило ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках соглашения с Правительством Ярославской области. Ранее активную помощь предприятие оказывало лицею № 86, где открыт профильный ЯНОС-класс. В правительстве Ярославской области надеются, что получения статуса опорных школ РАН даст учебным заведениям новый импульс развития.

«Мы рассматриваем этап перехода на региональный уровень как новые возможности для учреждения заявить о себе, выстроить новые связи и взаимодействия с иными базовыми школами Российской академии наук, кроме того, предполагается активное участие в получении самых разных грантов, большая работа по повышению квалификации педагогических работников. Все это впоследствии будет транслироваться и на иные учреждения города Ярославля», — рассказала Ирина Лобода.

По словам директора департамента образования региона, система приема в школы не изменится. Сейчас обсуждается включение базовых школ в национальный проект «Образование», свои предложения школы уже дали.

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