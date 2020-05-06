Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Во вторник, 4 мая, во время марафона по сбору средств для борьбы с коронавирусом Coronavirus Global Response (Глобальный ответ коронавирусу), организованного Европейской комиссией, Фонд Билла и Мелинды Гейтс внёс в инициативу Евросоюза $100 млн для разработки вакцины против COVID-19, которую Мелинда Гейтс предлагает поставить для каждого жителя планеты.

Билл Гейтс и глава ВОЗ Тедрос Гибресиус на ежегодной конференции Rotary International. Фото со страницы главы ВОЗ в Facebook

14 апреля 2020 года Дональд Трамп объявил, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с тем, что ВОЗ не смогла своевременно получить информацию о COVID-19 и принять соответствующие меры. Трамп отметил, что из-за неверных оценок и рекомендаций ВОЗ было потеряно время и ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась, что привело к заражению огромного числа людей.

На заявление Трампа не заставила себя ждать резкая реакция Билла Гейтса, являющегося официальным партнёром ВОЗ, в том числе и в борьбе с коронавирусом, имеющего свою страницу на сайте организации и семейный фонд которого в январе анонсировал выделение $100 млн для финансирования Всемирной организации здравоохранения:

« Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации очень опасно , — написал он в Твиттере. — Работа этой организации помогает замедлить распространение коронавируса. Если её остановить, никто её не заменит. ВОЗ нужна нам сейчас, как никогда раньше ».

Почему филантроп и благотворитель мультимиллиардер Гейтс так обеспокоен сокращением финансирования ВОЗ со стороны её основного донора — правительства США?

Гейтс не скрывает своего интереса к вакцинам. «Я очень люблю вакцины», — произнёс он в 2010 году в своём докладе «Обновляясь к нулю». В том же 2010 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе он объявил, что в течение следующего десятилетия Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит $10 млрд на разработку и доставку новых вакцин для детей в странах третьего мира.

То, что вакцинация стоит в бизнес-приоритетах Билла Гейтса, не вызывает сомнения, и пандемия, вызванная COVID-19, становится для него прекрасной средой, которую он постоянно моделировал, выступая с докладами о своих успехах.

В октябре 2019 года фонд Гейтсов совместно с Университетом Джонса Хопкинса и Всемирным экономическим форумом организовал глобальные пандемические учения для политиков, чиновников и экспертов в области медицины «Событие 201» (сайт учений Event 201), которое представляло собой имитацию масштабной вспышки коронавирусной инфекции.

Видеозапись дискуссии по медицинским мерам противодействия коронавирусной пандемии в рамках глобальных пандемических учений Event 201 (Университет Джонса Хопкинса, 18 октября 2019 г.)

При её моделировании, «погибло» 65 млн человек в течение 18 месяцев, торговля и передвижение людей по планете были парализованы, а мировая экономика оказалась в коллапсе. После этого фонд супругов Гейтс объявил о начале испытаний собственной вакцины против коронавирусной инфекции.

« Реально, если мы собираемся вернуться к нормальной жизни, нам нужно разработать безопасную, эффективную вакцину. Нам нужно сделать миллиарды доз, нам нужно доставить их в любую точку мира, и нам нужно, чтобы все это произошло как можно быстрее », — заявил Гейтс 30 апреля 2020 года, объяснив свою неустанную направленность на получение вакцины в беспрецедентные сроки.

CEPI (Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям) также является инициативой Фонда Гейтсов.

С 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более $2,4 млрд, поскольку государства мира неохотно вкладывают в организацию свои средства, особенно после глобального финансового кризиса 2008 года. На взносы, уплачиваемые государствами-членами, в настоящее время приходится менее четверти двухгодичного бюджета ВОЗ в $4,5 млрд. Остальная сумма складывается из пожертвований частных фондов и коммерческих компаний. Поскольку эти средства обычно предназначены для конкретных проектов или болезней, ВОЗ не может свободно использовать их по своему усмотрению.

Беспокойство по поводу растущей роли частных денег привело к тому, что страны-члены после нескольких лет переговоров договорились о новой политике, регулирующей взаимодействие с такими организациями, как частные фонды, компании и НКО. Несмотря на критику, правление ВОЗ предоставило фонду Гейтсов статус «официальных отношений».

Фонд Гейтсов выступает за то, чтобы, по крайней мере, каждый новорождённый в развивающихся странах был привит от различных болезней, включая коронавирус. Фармакологические компании, безусловно, готовы помочь фонду в его начинаниях — наладить масштабные поставки лекарств — и уже не раз делали это. Но иногда их деятельность сопровождалась скандалами: массовая вакцинация от полиомиелита в Индии привела к параличу у тысяч детей, прививки против малярии и менингита в странах Африки обернулись тем же параличом, фебрильными судорогами и гибелью малышей, испытание экспериментальных вакцин против вируса папилломы человека в отдалённых индийских провинциях закончилось тяжёлыми побочными эффектами, включая аутоиммунные заболевания и бесплодие у молодых девушек.

Каким будет здоровье населения Земли, должно решать само население через демократически выбранных представителей, объединенных во всемирные организации, которой является ВОЗ. Влияние частного капитала, например, фонда четы Гейтс, не должно сказываться на принимаемых решениях. Все скандальные публикации в СМИ в последние дни в отношении Билла Гейтса и его возможном конспирологическом участии в распространении эпидемии, чипировании и сокращении численности населения Земли доказывают, что общество, достижениями которого является гуманизм и демократия, не желает быть управляемым крупным капиталом, особенно когда речь идет о его здоровье и жизни будущих поколений. Человеческая научная мысль в области медицины забежала далеко вперед вакцинирования, но пробить стену в виде необоснованного отсутствия финансирования со стороны государственных институтов, которая отгораживает изобретения от их массового внедрения, ей так и не удаётся.

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