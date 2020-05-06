Пекин, , 14:08 — REGNUM Центральные власти Китая не допустят возобновления протестов в Гонконге на фоне спада эпидемии коронавируса. Об этом говорится в распространённом 6 мая предупреждении канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

В ведомстве отметили, что деструктивные силы хотели бы активизироваться и возобновить выступления против правительства, однако Пекин «не будет сидеть сложа руки» и намерен противодействовать распространению «политического вируса» по Гонконгу.

Новые случаи заражения коронавирусом не фиксировали в Гонконге более двух недель, в связи чем власти ослабили ограничения. После этого произошли отдельные попытки организовать протестные выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальные протесты происходили в Гонконге с лета 2019 года.

Читайте также: Жизнь возвращается — в Гонконге снова протесты и беспорядки