Москва, , 13:58 — REGNUM Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России начнут выходить из Италии, где они оказывали помощь в борьбе с пандемией нового коронавируса, с 7 мая. Об этом 6 мая рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

«Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии», — заявил глава оборонного ведомства РФ.

Также он дал поручение начальнику Генштаба Валерию Герасимову об организации торжественной встречи вернувшихся из Италии военных РФ и предоставлении предложений о поощрении отличившихся во время выполнения задачи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подразделения РХБЗ ВС РФ прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса с 22 по 25 марта на 15 самолетах в количестве 100 человек из числа военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, врачебно-сестринских бригад, а также с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Специалисты из РФ ведут свою работу в Бергамо — одном из самых пострадавших от пандемии северных итальянских районов.