Анкара, , 13:44 — REGNUM Число наёмников, завербованных Турцией для участия в боевых действиях в Ливии, возросло примерно до 11 тысяч, включая 261 убитого в бою.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на информацию от Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) со штаб-квартирой в Лондоне.

Новые группы из сотен сирийских боевиков прибыли в Ливию через Турцию, где они, как ожидается, будут сражаться вместе с силами Правительства национального согласия (ГНА) против Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Согласно статистике SOHR, число боевиков, достигших ливийской территории, составляет около 7850 человек, учитывая боевиков не из Сирии. Кроме того, около трёх тысяч наёмников находятся в турецких лагерях для прохождения обучения.

Ранее Организация Объединённых Наций осудила поток оружия и иностранных боевиков в Ливию, но прямо не прокомментировала сообщения и обвинения в том, что Турция посылает боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для работы в качестве наёмников в Ливии.