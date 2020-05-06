Нур-Султан, , 13:44 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей страны с Днем защитника отечества, который отмечается в республике 7 мая. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе бывшего главы государства.

В своем обращении Назарбаев уделили внимание развитию Вооруженных сил республики. «Люди в военной форме достойно выполняют все поставленные перед ними задачи», — отметил экс-президент.

Он отметил, что многие военнослужащие борются с распространением коронавируса — охраняют правопорядок и участвуют в противоэпидемических мероприятиях.

Напомним, 7 мая 1992 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил Казахстана. В 2012 году 7 мая объявлено государственным праздником и является выходным днем.

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