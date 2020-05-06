Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Вопрос возможного наличия у КНДР ядерного оружия по-прежнему вызывает беспокойство. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление кандидата на пост директора Национальной разведки США конгрессмен Джона Рэтклиффа.

Известно, что данное заявление было сделано во время слушания спецкомитета по разведке Сената США 6 мая.

По его словам, к факторам, угрожающим США, относятся: риск утечки секретных данных через технологии 5G, роль Китая в проблеме распространения коронавируса. А также проблемы, связанные с информационной безопасностью, терроризмом и Ираном.

Во время своего выступления он также отметил необходимость уделять особое внимание ядерной проблеме Северной Кореи.

По мнению конгрессмена, ядерное оружие для КНДР — способ сохранить действующий режим и укрепить свое положение на международной арене.