Берлин, , 13:21 — REGNUM

Для «возвращения имён» сотням тысяч павших красноармейцев потребуется ещё длительная, кропотливая и дорогостоящая работа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 мая, комментируя информацию о передаче Германией России архивных данных о попавших в плен во время Великой Отечественной войны.

Как сообщалось ранее, первую часть архивных данных с информацией о 500 тысячах человек планируется торжественно передать 6 мая. В посольстве России в Германии отметили, что, по данным историков, в годы Великой Отечественной войны военнопленными были от четырех до шести миллионов советских граждан и что проект по поиску и оцифровке архивных материалов поможет «вернуть имена» сотням тысяч солдат.

«Проблема советских военнопленных в период Великой Отечественной войны многогранна. Передаваемые германской стороной архивы помогут узнать правду лишь о части военнопленных, история которых до настоящего времени была не известна. Насколько я понимаю, речь идёт о тех, кто оказался в американской, английской и французской зонах оккупации. В любом случае, это не те сотни тысяч пленённых гитлеровцами наших соотечественников, кто в 1941 — 1942 годах погиб в немецких лагерях смерти на оккупированной территории СССР. Там, как правило, учёт не велся. Людей просто морили голодом.

Военнопленные, освобождённые в конце войны в советской зоне оккупации Германии или же в освобождённых Красной Армией странах Европы, частично продолжили службу в Красной Армии или были направлены в Советский Союз, где после соответствующих проверок вернулись к мирной жизни. Существует перестроечная ложь о том, что все бывшие военнопленные «направлялись в сталинские лагеря». Её на основе архивных данных опроверг историк спецслужб Александр Зданович. В одном из своих интервью он привёл следующие цифры. С 1943 по конец 1944 года органами контрразведки СМЕРШ было профильтровано примерно 2 миллиона бывших военнопленных. Из них 1 миллион 270 тысяч после короткой проверки вернулись в Красную Армию. Раненые были направлены в госпитали, а инвалиды — домой, их учёт не велся. Сотрудничавших с фашистами было выявлено около 5 процентов, они и понесли наказания.

В моей семье был попавший в плен красноармеец. Он был пленён после тяжелого ранения в грудь, выжил, после освобождения вернулся домой, проходил лечение, в том числе в санаториях, от полученного в плену туберкулёза и спустя пять лет после окончания войны умер.

К сожалению, нет архивов, которые сразу помогли бы вернуть имена и судьбы тем из пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии, кто не сдался в плен, а погиб на поле боя, в партизанских отрядах, пробираясь к своим из окружения. Здесь наша надежда, прежде всего, на поисковиков.

Что же касается архивов, которые нам передаст германская сторона, то надо понимать, что соответствующие карточки будут в них на немецком языке с неизбежным искажением реальных имён и фамилий. С этими документами, прежде чем они «вернут имена сотням тысяч павших красноармейцев», потребуется ещё длительная, кропотливая и, главное, дорогостоящая работа.