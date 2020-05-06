Москва, , 13:19 — REGNUM Заявление Минюста Латвии о так называемом донорстве денег в бюджет СССР не только не соответствует действительности, но и искажает ее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Если посмотреть скупые цифры статистики (сейчас есть в свободном доступе) периода тяжелых для нашей страны 90-х годов, можно легко увидеть, что ВВП Латвии на душу населения составлял 16,5, при том, что потребление — 26,9. Латвия, так же, как и другие прибалтийские республики оставалась дотационным регионом. Тут впору России предъявлять претензии Латвии, чего мы, конечно, делать не будем», — заявил Железняк.

Латвийская ССР перечисляла Советскому Союзу почти половину своих доходов, утверждает глава минюста страны Янис Борданс. Это будет учитывать комиссия по расчету ущерба республике от «советской оккупации».