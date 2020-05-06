Улан-Удэ, , 13:18 — REGNUM Заместитель председателя Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен в отставку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, решение было принято на очередной сессии 6 мая.

По словам председателя специально созданной комиссии по этому вопросу Цырен-Даши Доржиева, депутат грубо нарушил депутатскую этику, скрывшись с места ДТП и оставив в опасности пострадавшую. Речь идёт о наезде на 17-летнюю девушку в начале января в Прибайкальском районе.

«За» прекращение должностных полномочий зампреда Народного Хурала Баира Жамбалова проголосовали 43 народных избранника, «против» — 11 и один воздержался», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже бывшему зампреду было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшего за собой гибель человека. Следователям по итогам кропотливой работы удалось собрать доказательства причастности политика к наезду.

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