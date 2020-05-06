Москва, , 13:12 — REGNUM Доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются, есть обнадеживающие результаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины… Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — заявил Мурашко.

Кроме того, он обратил внимание на то, что препараты, использующиеся в лечении от коронавируса — с недоказанной эффективностью.