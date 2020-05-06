Москва, , 13:07 — REGNUM В России около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около 4 тыс. пациентов. Это в общей сложности, это не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания», — заявил Мурашко.

Он также заверил, что в стране нет дефицита реанимационных коек.

«Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тыс. коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией… Мы видим, что сегодня дефицита в реанимационных койках нет», — заявил Мурашко.