Киев, , 13:05 — REGNUM Мэр Днепропетровска (сейчас по решению Рады областной центр называется «Днепр») Борис Филатов обвинил офис президента Украины в специальном «разгоне» тезисов про «усиление сепаратистских тенденций» в стране.

Об этом он заявил сегодня, 6 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, этот процесс начался после того, как местное самоуправление выступило по всей стране против нарушения своих прав (видимо, Филатов имеет ввиду снятие ряда карантинных ограничений местными властями — ред.).

«Ребята, умники из офиса президента, я вам сразу скажу. Так сказать, на взлёте. Вы даже не думайте со всеми «гениальными» политтехнологами в эти игры играть. Просто даже мысли оставьте, иначе позора не оберётесь», — заявил мэр города.

Он также опубликовал фотографию своих наград «за войну 2014−2015» — «от государственных орденов до медалей добровольческих батальонов».

Также Филатов упрекнул нынешнюю власть в том, что они «в это время на корпоративах в Москве» плясали — пока «по его душу из Донецка зондер-команды приезжали».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский в своем предупредил «всех представителей городской власти, которые путают слова «децентрализация» и «автономия». Обращаясь к мэру Черкасс, где ослабили карантин с 1 мая решениями местной власти, Зеленский заявил, что это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города, которая «будет иметь соответствующие юридические последствия».