Москва, , 13:02 — REGNUM Вопрос психологического и психиатрического здоровья Минздрав будет держать на контроле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Мы будем держать на контроле… Фактически любые масштабные инциденты, к которым относятся пандемии, отражаются на поведении людей», — заявил министр.

При этом, по его данным, в России коронавирус не изменил кардинально ситуацию.

«Не могу сказать, что по данным наших психиатров, кардинально изменило ситуацию. Они докладывают, что ситуация в пределах сезонных отклонений», — отметил Мурашко.

Министр особо обратил внимание на напряженную работу медиков.

«Мы обращались к регионам, к субъектам РФ для того, чтобы в первую очередь они обращали внимание медработников в том числе и на тех граждан, которые нуждаются в этой помощи», — добавил министр.

В ходе обсуждения депутаты Госдумы обратили внимание на предупреждение международных экспертов о росте числа людей с психическими проблема после эпидемии.