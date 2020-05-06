Киев, , 13:00 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное дело против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщило 6 мая издание «Левый берег».

Таким образом, САП выполнила решение Высшего антикоррупционного суда Украины.

Экс-чиновника подозревают в нарушении статьи 366−1 «декларирование недостоверной информации» и статьи 368 часть 4 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом» УК Украины.

Сам Рябошапка рассказал журналистам, что узнал об открытии дела несколько дней назад. Больше никаких подробностей сообщить не может и вообще находится со своей семьёй во французском Страсбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против действующего генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой по заявлению «активиста» Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве.