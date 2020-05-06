Москва, , 12:54 — REGNUM Большинство субъектов РФ имеют двухнедельный запас средств индивидуальной защиты для врачей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Большинство регионов запаслись и имеют не менее двухнедельного запаса. Запасы есть везде, но бывают «вспышечные ситуации», и мы перебрасываем в регион средства индивидуальной защиты», — пояснил министр.

Он также заверил, что в России нет дефицита реанимационных коек.