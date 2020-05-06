Таллин, , 13:00 — REGNUM Учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии провели два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer. В стране проходят учения НАТО «Весенний шторм», сообщает 6 мая пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что тренировки американских пилотов говорят о серьёзном восприятии Соединёнными Штатами своей роли в защите прибалтийских стран. США являются одним из самых главных союзников Эстонии, подчеркнул он.

Бомбардировщики B-1 Lancer прибыли в Эстонию с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота. Они провели в небе сутки и дозаправлялись в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, учения «Весенний шторм» с участием военных из стран НАТО проводятся в Эстонии с 25 апреля по 8 мая. Их объём сокращён в связи с пандемией коронавируса.

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