Варшава, , 12:50 — REGNUM Проведение президентских выборов в Польше в установленный срок (10 мая) невозможно по юридическим и организационным причинам. Такой ответ дал глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк на письмо спикера Сейма (нижней палаты парламента) Польши Элижбеты Витек.

5 мая спикер Сейма направила председателю избирательной комиссии письмо, в котором просила сообщить о готовности ведомства к проведению президентских выборов 10 мая 2020 года.

В ответ Сильвестр Марчиняк напомнил, что до выборов осталось всего пять дней, а правовой документ, на основании которого должны пройти выборы, до сих пор не утверждён.

«Проведение выборов президента Республики Польша 10 мая 2020 года невозможно по юридическим и организационным причинам», — цитирует ответ «Польское радио».

Глава центризбиркома также отметил, что все избиратели должны быть заранее проинформированы о порядке проведения выборов.

«Условия участия в голосовании должны быть известны всем избирателям. В настоящее время избиратели не знают, как они смогут отдать свой голос. Кроме того, в случае вступления в силу законопроекта все уполномоченные на это избиратели должны получать избирательные пакеты, а в день голосования знать, где будут расположены специальные исходящие ящики, в которые они должны будут бросать обратные конверты», — говорится в ответе.

Во вторник, 5 мая, Сенат Польши, в котором большинство удерживает оппозиция, отклонил в полном объёме законопроект о проведении президентских выборов дистанционно (по почте). Ранее законопроект был принят нижней палатой парламента в связи с эпидемией коронавируса и конституционной невозможностью переноса президентских выборов на более поздний срок.