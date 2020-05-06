Москва, , 12:50 — REGNUM Минздрав дополнительно разъяснил, кому положены выплаты в связи с работой с пациентами с коронавирусом, обращений по выплатам в министерство не поступало. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Нам задавали вопросы по уточнению, какие категории медицинского персонала получают эти выплаты. Мы подготовили письмо, отправили его, подписано вчера, поскольку эти вопросы звучали часто, и в том числе в письме (уточнили, что выплаты полагаются) и патологоанатомической службе, и врачи рентгенологи, эпидемиологи, помощники врачей эпидемиологов и врачи, работающие в лабораториях, средний медицинский персонал», — перечислил министр.

По его словам, по первым выплатам, которые установлены постановлением правительства, выделено 10 млрд средств.

«Выплаты идут начиная с февраля месяца, постановление было подписано 30 января. По этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок, задержек никаких мы не видим, и никаких обращений в наш адрес по этому вопросу не поступало», — заявил Мурашко.