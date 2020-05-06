Тегеран, , 12:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп совершил глупую ошибку, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сегодня, 6 мая, заявил президент Ирана Хасан Рухани, передаёт телеканал Al-Manar.

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«Прошло уже около двух месяцев, как американцы очнулись от глубокого сна и осознали свою большую ошибку, выйдя из сделки», — сказал Рухани.

Он подчеркнул, что «если США хотя вернуться к сделке, они должны снять все санкции с Тегерана и компенсировать повторное введение санкций». При этом Рухани пообещал, что Иран даст сокрушительный ответ, если эмбарго на поставки оружия Тегерану будет продлено.

«За эти два года [после выхода из сделки] США не добились успеха ни в одном из своих подходов. Они пытались убедить европейцев присоединиться к ним, пытались сформулировать новый курс, пытались провести встречу в ООН с участием Трампа, но всё тщетно», — пояснил Рухани.

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«Сегодня США чувствуют, что Иран добьется успеха в ближайшие месяцы в соответствии с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, и иранское эмбарго на поставки оружия будет снято, и Иран сможет покупать необходимое ему оружие или экспортировать его», — добавил иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не вернутся к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и не допустят продажи ему оружия после окончания действия эмбарго. По его словам, Вашингтон работает над этим с британскими и французскими партнерами и надеется, что «россияне и китайцы будут смотреть на это так же».

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уверен, что Вашингтону не удастся реализовать намерения представить себя в качестве участника Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что это «похоже на издевательство над здравым смыслом».

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