Киев, , 12:40 — REGNUM Послы стран — членов ЕC одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодолении экономических последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение принято вечером 5 мая, сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник подчеркивает, что данная финансовая помощь будет предоставляться в виде займов «на очень выгодных условиях», не конкретизируя, какие условия европейская сторона считает «очень выгодными».

Отмечается, что финансовые средства будут доступны в течение 12 месяцев с того момента, как утвердят их выделение. Деньги перечислят двумя частями.

Политолог Дмитрий Корнейчук напоминает, что президент страны Владимир Зеленский неоднократно рассказывал о том, что Украина скоро получит от Европы 1 млрд евро помощи на борьбу с коронавирусом, а сейчас оказалось, что речь идет о кредитах.

«Как всегда, обманул всех украинцев — поскольку Совет ЕС утвердил выделение Украине не помощи, а кредита в 1,2 млрд евро. То есть — ЕС ещё и заработает на нищей Украине, а «зеленая власть» банально украдёт миллиард евро. Ну, а возвращать деньги с процентами будут из наших карманов», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины, приветствуя выделение «макрофинансовой помощи» со стороны ЕС, не заявляли ни о каких дополнительных условиях ее получения. Однако позже посол Украины при ЕС Николай Точицкий уточнил, что 600 млн евро ЕС выдаст только в случае выполнения ряда условий, о которых сторонам надо договориться.