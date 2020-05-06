Киев, 6 мая 2020, 12:34 — REGNUM Медицинские работники, оказывающие помощь людям с коронавирусом на Украине, получат обещанные 300% от оклада в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 6 мая в ходе онлайн-брифинга.
Министр рассказал, что соответствующий приказ он подписал ещё 2 апреля, а в средине апреля на места были перечислены деньги. После многочисленных жалоб медработников на отсутствие денег Степанову пришлось провести селекторное совещание с заместителями губернаторов и руководителями департаментов здравоохранения.
Он обратился к медикам и заверил, что деньги должны поступить до конца пятницы 8 мая:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Украины сообщило, что на борьбу с коронавирусом страна потратила примерно $66,7 млн.
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