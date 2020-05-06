Киев, , 12:34 — REGNUM Медицинские работники, оказывающие помощь людям с коронавирусом на Украине, получат обещанные 300% от оклада в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 6 мая в ходе онлайн-брифинга.

Министр рассказал, что соответствующий приказ он подписал ещё 2 апреля, а в средине апреля на места были перечислены деньги. После многочисленных жалоб медработников на отсутствие денег Степанову пришлось провести селекторное совещание с заместителями губернаторов и руководителями департаментов здравоохранения.

«Скажу откровенно: я был шокирован тем, что они мне начали рассказывать. Это был набор отговорок, почему они не перечислили [деньги] в полном объёме, за отработанное время», — рассказал Степанов.

Он обратился к медикам и заверил, что деньги должны поступить до конца пятницы 8 мая:

«В ближайшие дни будут перечислены все средства, и вы получите всю ту заработную плату, которую вы должны получить за апрель в полном объёме в 300%».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Украины сообщило, что на борьбу с коронавирусом страна потратила примерно $66,7 млн.

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