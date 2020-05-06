Хантингтон, , 12:28 — REGNUM Губернатор американского штата Западная Виргиния Джим Джастис счел нужным сообщить всему сегменту интернета, который метафорически взорвался от его выступления, что на самом деле не матерился в своем обращении к населению штата. Это был такой сбой в звуке, уверяет губернатор на странице в соцсети Twitter.

По словам республиканца Джастиса, это просто так звучало, будто он сказал нецензурное слово, на самом деле он такого никогда себе не позволяет, это случайно так записалось, видимо, какой-то сбой в трансляции. Как бы то ни было, из песни слов не выкинешь. У обращения уже 225 тысяч просмотров на Youtube и множество восхищенных комментариев.

В своем обращении Джастис говорил согражданам о мерах снятия ограничений. Может, он и не хотел снабдить острым словцом свою просьбу к малому и среднему бизнесу «открываться, только если вы [так вас и растак] будете следовать правилам безопасности». Но прозвучало так, что его прекрасно поняли.