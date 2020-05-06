Прага, , 12:18 — REGNUM Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу с площади Интербригады в Праге нарушает международные договоренности Чехии. Об этом заявил представитель Министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе в Чехии Алексей Трякин.

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Он напомнил, что военный памятник, который олицетворяет общую победу стран Антигитлеровской коалиции над фашизмом, зарегистрирован в единой базе воинских захоронений Министерства обороны Чехии. При этом отсутствие доступа к монументу и его непристойное, «конечно же, нарушает международные договоренности», подчеркнул Трякин, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Минобороны РФ напомнил о наличии у маршала Конева высших государственных наград США, Великобритании, Франции, Чехословакии и других стран.

«Этот факт говорит о мировом признании заслуг полководца», — отметил Трякин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Праге снесли памятник освободителю столицы Чехословакии маршалу Ивану Коневу. Решение было принято на уровне властей района Прага-6. В России резко отреагировали на подобные действия. Представитель МИД России Мария Захарова назвала демонтаж преступлением и пообещала не оставлять его без ответа.

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В свою очередь выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу глава района в Праге Ондржей Коларж возмутился в России представителей властей Праги-6 назвали нацистами и пожаловался на Москву главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав принять решительные меры для того, чтобы «показать России, что такое поведение неприемлемо».

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