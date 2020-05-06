Киев, 6 мая 2020, 12:12 — REGNUM Юмор является оружием, которое президент Украины Владимир Зеленский часто применяет на международной арене, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщила 5 мая пресс-служба офиса президента Украины.
Жовква считает, что Зеленский прекрасно справился со своей ролью и превратился в «абсолютно равного игрока» на мировой арене.
По его словам, представители других стран демонстрируют высокий интерес к президенту Украины.
Чиновник рассказал, что основными стратегическими партнёрами Украины являются США, Германия, Франция, Польша и Турция, однако Украина также рассматривает азиатское направление в качестве одного из приоритетных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жовква сообщил, что после отмены карантина Зеленский планирует совершить ряд поездок в азиатские страны.
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