Киев, , 12:12 — REGNUM Юмор является оружием, которое президент Украины Владимир Зеленский часто применяет на международной арене, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщила 5 мая пресс-служба офиса президента Украины.

«Это то, что не всем свойственно — и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует», — рассказал чиновник.

Жовква считает, что Зеленский прекрасно справился со своей ролью и превратился в «абсолютно равного игрока» на мировой арене.

По его словам, представители других стран демонстрируют высокий интерес к президенту Украины.

Чиновник рассказал, что основными стратегическими партнёрами Украины являются США, Германия, Франция, Польша и Турция, однако Украина также рассматривает азиатское направление в качестве одного из приоритетных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жовква сообщил, что после отмены карантина Зеленский планирует совершить ряд поездок в азиатские страны.

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