Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Сенатор-республиканец Тед Круз представит законопроект о наказании голливудских киностудий, позволяющих китайскому правительству получать творческий контроль над содержанием своих фильмов. О своем проекте Круз рассказал в эфире Fox News.

Закон «о прекращении цензуры и восстановлении целостности» запретил бы министерству обороны заключать контракты со студиями, которые позволяют Китаю подвергать цензуре их контент. Круз сказал, что пандемия коронавируса выявила необходимость немедленных действий.

«Проблема цензуры является огромной проблемой в Китае. Собственная цензура и сокрытие этой пандемии в Китае помогли вызвать 250 000 смертей по всему миру, и когда дело доходит до Голливуда, Голливуд здесь не является невинным свидетелем, — сказал Круз. — Голливуд полностью замешан. Голливуд работает с китайскими цензорами».

Круз обрисовал в общих чертах отредактированный предстоящий фильм 2020 года Top Gun: Maverick, где были сняты тайваньские и японские флаги с куртки Тома Круза, чтобы не злить Коммунистическую партию Китая. Сенатор также подчеркнул, что китайские цензоры требовали устранения каких-либо упоминаний о том, что солист Queen Фредди Меркьюри являлся геем.

«Подумайте о том, как много голливудских продюсеров любят добродетельно сигнализировать о своей смелости, свободе слова и художественной целостности, и все же они с радостью пытаются отредактировать тот факт, что Фредди Меркьюри — гей!», — говорит Круз.

По словам сенатор, закон предоставит голливудским студиям доступ к заветным ресурсам Пентагона, на которые компании полагаются для съемок сцен, которые иначе не снять.

«Пентагон снова и снова помогает Голливуду в доступе к самолетам, кораблям, активам, около тысячи фильмов, — добавил Круз. — Я предлагаю закон, который гласит: вы не можете использовать активы Пентагона, если собираетесь сотрудничать с китайскими цензорами. Мы не собираемся содействовать китайской коммунистической цензуре».