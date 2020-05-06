Вена, , 11:42 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направляет помощь примерно 100 странам, включая Индонезию, сообщает Antara.

Индонезия является одной из стран, которая получала помощь от МАГАТЭ, отправленную поэтапно с конца апреля до начала мая 2020 года.

Посол Индонезии в Австрии от имени своего правительства выразил благодарность и признательность МАГАТЭ за их помощь и сотрудничество в борьбе с COVID-19.

Ожидается, что новое оборудование сможет увеличить количество проведенных тестов на коронавирус.

По словам посла, помощь отражает тесную связь между правительством Индонезии и международными организациями, особенно МАГАТЭ, и привела к сотрудничеству, результаты которого могут быть ощутимы и полезны сообществу.

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