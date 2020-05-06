Москва, , 11:41 — REGNUM На ближайшем заседании федерального политического совета Партии Роста будет решаться вопрос о приостановлении членства в ней бизнесмена и радиоведущего Дмитрия Потапенко. Об этом 6 мая ИА REGNUM сообщил источник в партии.

«Очевидно, что мы с Дмитрием расходимся в позициях все дальше, — пояснил источник. — Для Потапенко всегда были характерны бескомпромиссная риторика на грани фола и, скажем так, черно-белый взгляд на происходящее. Видимо, для правоконсервативной Партии Роста, кредо которой представляет собой поиск путей для материального благополучия всех членов общества, Дмитрий Потапенко является слишком левым по духу».