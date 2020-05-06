6 Мая
 
11:58

Мишустин не будет участвовать в совещании с Путиным — Песков

Участие главы правительства РФ Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.

11:45

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путинв ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений.

11:40

Предполагается, что совещание в онлайн-формате пройдёт в районе13:00—14:00мск.

11:34

Путин обсудит сроки выхода из режима ограничений по коронавирусу

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — подчеркнул ранее пресс-секретарь главы государстваДмитрий Песков.