6 Мая
11:58
Мишустин не будет участвовать в совещании с Путиным — Песков
Участие главы правительства РФ Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.
11:45
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путинв ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений.
11:40
Предполагается, что совещание в онлайн-формате пройдёт в районе
11:34
Путин обсудит сроки выхода из режима ограничений по коронавирусу
«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — подчеркнул ранее пресс-секретарь главы государстваДмитрий Песков.