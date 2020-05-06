Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, на котором планируется обсудить, как выполняются принятые ранее решения по борьбе с коронавирусом.

Также предполагается, что на совещании, которое пройдёт в онлайн-формате, будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

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