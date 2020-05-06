Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Глава США Дональд Трамп может лгать о доказательствах привязки коронавируса к лаборатории китайского Уханя, полагает глава разведывательного комитета палаты представителей Адам Шифф. Об этом сообщает Washington Examiner.

Председатель комитета по разведке сказал, что администрация Трампа, похоже, играет в «опасную» игру, отслеживая происхождение коронавируса. По словам Шиффа, он не видел никаких сведений, подтверждающих утверждения президента Трампа и государственного секретаря Майка Помпео о том, что существует множество доказательств того, что вспышка началась в лаборатории в Ухане (а не, например, на рынке, как многие считают).

«Если есть что-то, в чем можно быть уверенным в этом отношении, некие значительные доказательства, то им еще предстоит поделиться этим с Конгрессом. И нам еще говорят, что мы в настоящее время информированы о последних данных разведки», — сказал Шифф в интервью MSNBC. По его словам, он не представляет, где Трамп получает данные сведения, в связи с чем он подозревает, что Трамп выдает желаемое за действительное или скрывает информацию от Конгресса.

Шифф предположил, что администрация Трампа пытается «отвлечь внимание» от своих ранних ошибок в реакции на пандемию, которая была связана с десятками тысяч смертей в Соединенных Штатах. Конгрессмен также подчеркнул, что «есть опасность» появления «теорий, которые невозможно обосновать, или намеренного провоцирования драки в середине пандемии».

Несколькими днями ранее Помпео заявил, что есть «значительные доказательства» того, что коронавирус SARS-CoV-2 вышел из китайской лаборатории в Ухане. В то же время Помпео запутался в показаниях относительно того, был ли вирус создан искусственно или из лаборатории произошла утечка природного вируса.