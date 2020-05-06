Варшава, , 11:15 — REGNUM Серьезный политический кризис с необходимостью проведения в стране досрочных выборов в парламент может произойти в Польше, если правящая коалиция страны не сможет принять законопроект о выборах президента страны, назначенных на 10 мая и планируемых к проведению их посредством почты, из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил в эфире Польского радио глава канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

«Нельзя исключать сценарий досрочных выборов», — заявил он, указав, что в случае непринятия такого закона страну ожидает «серьёзный политический кризис».

«Все указывает на то, что 10 мая выборы (президента Польши) не состоятся», — также сказал Дворчик, отметив, что такое же мнение разделяет и председатель избиркома страны.

Кроме того, глава канцелярии уточнил, что правительству страны остается только построиться сделать все для того, чтобы польские президентские выборы состоялись в сроки, которые установлены конституцией страны.

«Последний такой день — 23 мая», — подчеркнул Дворчик.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее польский Сенат (верхняя палата парламента) отклонил закон о дистанционном голосовании на президентских выборах, которые должны пройти 10 мая.