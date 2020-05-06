6 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Конституционный суд Германии принял решение, которое вызвало политическое землетрясение в ЕС. Фактически немецкие судьи не просто объявили примат национального законодательства над европейским законодательством, но и громко намекнули на то, что в будущем глобализация, по крайней мере в Европе, будет строиться так, как захочет Берлин.

Станислав Стремидловский, , 11:02 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За день до ухода со своего поста председатель Конституционного суда Германии Андреас Воскуле огласил решение, которое вызвало политическое землетрясение в Европейском союзе. Во вторник, 5 мая, немецкие судьи постановили, что, во-первых, Европейский центральный банк (ECB) превысил свои полномочия, когда с 2015 года во время финансового кризиса начал скупать государственные бумаги стран — членов ЕС. Во-вторых, правительству Германии предписано «принять активные шаги» для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме. В-третьих, Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по программе ECB в течение следующих трех месяцев, если тот не докажет их необходимость. Хотя ранее эту практику признал соответствующей нормам Суд Европейского союза (CJEU).

При этом Карлсруэ фактически обвинил немецкое правительство и бундестаг в том, что их пассивность привела к нарушению конституционных прав граждан. Напомним, что Воскуле был назначен в 2010 году по инициативе Социал-демократической партии Германии. Сегодня ее представители всё чаще ставят под сомнение основы немецкой политики. В частности, недавно они призвали к выводу из Германии американского атомного оружия. Но если преемник Воскуле, нынешний вице-председатель Конституционного суда Стефан Харбарт, представляющий Христианско-демократический союз, продолжит обозначенную вчера линию, а федеральная канцелярия и депутаты от правящей коалиции промолчат, это будет означать, что Берлин начал проводить в жизнь политику примата национального законодательства над законодательством ЕС. Брюссель понимает серьезность ситуации. Как сообщает телеканал Euronews, там «шокированы решением» судей и говорят, что «оно ставит под сомнение ключевые усилия по стимулированию еврозоны». А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер специально подчеркнул в своем заявлении, что «до сих пор европейское право обладало превосходством над законодательствами стран — членов ЕС».

Главный вопрос сегодня в том, как действия Карлсруэ отразятся на дискуссии о восстановлении европейской экономики после пандемии коронавируса, хотя немецкие судьи особо оговорили, что их мнение не должно являться прецедентным в этой полемике. Прогнозы пока высказываются преимущественно негативные. «В период растущей напряженности в ЕС из-за нежелания Германии принять амбициозные планы по реанимации экономик стран Южной Европы, наиболее пострадавших от коронавируса, путем выпуска взаимных долговых обязательств, «коронабондов», решение суда рискует разжечь антигерманские настроения, — считает портал POLITICO. — Для тех в Союзе, кто опасается, что его самый большой член уже слишком силен, оглашенное во вторник постановление подольет масла в огонь». Однако похоже, что в смутные времена солидарность перестает быть привлекательной. Это, замечает одно из немецких изданий, «особенно плохая новость для Италии», которая «больше не может полагаться на неограниченные» возможности Европейского центрального банка. И проблемы встают не только перед Римом. Неоднозначной ситуация становится также для Польши.

С одной стороны, декларация Конституционным судом Германии примата национального законодательства над законодательством ЕС и одновременная дискредитация Суда Европейского союза в чём-то выгодны Варшаве, которая последние годы отбивалась от атак CJEU на польские реформы в области судопроизводства. По словам немецкого политолога Кая-Олафа Ланга, тенденция примата национального будет усиливаться, что повлияет на споры относительно верховенства права между Брюсселем и Польшей. «Когда две недели назад Конституционный суд Польши издал очень важное постановление о том, что ни ЕС не обладает компетенцией оспаривать статус польских судей, ни Суд Европейского союза, то представитель Еврокомиссии и некоторые комиссары имели смелость утверждать, что закон Евросоюза выше польских законов и Конституции, — заявляет заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета. — Немецкий прецедент показывает, что это не так. В споре о реформировании польской судебной системы правительство Польши право, Конституция Польши права. Мы будем последовательно отстаивать эту позицию с еще одним аргументом в руках».

С другой стороны, становятся туманными и неясными перспективы Варшавы выбить деньги из ЕС на восстановление польской экономики. Не так давно председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявлял о необходимости разработки и реализации нового «плана Маршалла» для Европы, обращая взоры на Берлин. Сейчас же, утверждает Gazeta Wyborcza, решение Карлсруэ «усложнит планы по восстановлению экономики еврозоны после пандемического кризиса». В свою очередь газета Rzeczpospolita констатирует, что постановление Конституционного суда Германии вписывается в его «долгосрочную политику», которая заключается в стремлении «получить право последнего слова по вопросам европейской интеграции». Однако тогда получается, что немецкие судьи не просто объявили примат национального законодательства над законодательством ЕС, но и громко намекнули на то, что в будущем глобализация, по крайней мере в Европе, будет строиться так, как захочет Берлин. Тенденция волнующая и пугающая одновременно.