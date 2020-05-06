Москва, , 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.

«Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — сообщил замглавы комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

По мнению парламентария, такая практика даст возможность сохранить коллективы и предоставить людям заработок, пишет «Парламентская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне коронавируса в Госдуме предложили ввести уведомительный характер мер поддержки предпринимателей.

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