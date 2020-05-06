Москва, , 10:52 — REGNUM Точная информация об источнике и происхождении коронавируса всё ещё отсутствует у США. Об этом 6 мая рассказал в интервью «Интерфаксу» посол США в России Джон Салливан.

«Как ясно заявил госсекретарь (США Майкл) Помпео, сейчас миру нужна прозрачность и открытость. Мы все еще не знаем точный источник и происхождение этого вируса», — приводит «Интерфакс-АВН» слова Салливана.

Также он уточнил, что ранее американский госсекретарь выступил с призывом ко всем странам, которые работают над вакциной против коронавируса и располагают информацией о нем, делиться ею с широкими научными кругами для того, чтобы мир мог остановить пандемию нового заболевания.

Кроме этого, посол США отметил, что «США очень серьезно относятся к своему участию в международных усилиях по противодействию COVID-19» и высокопоставленные лица его страны уже заявляли, что Соединенные Штаты не в силах бороться с коронавирусом в одиночку и это не может ни одна страна мира.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стал известно, что крупное китайское издание China Daily назвало «клоунским шоу» заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что у американской администрации якобы есть доказательства появления коронавируса из лаборатории в Ухане.