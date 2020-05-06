Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Из социальных сетей Facebook и Instagram удалено несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, которые прямо или косвенно связаны с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом говорится в «Отчете о скоординированном недостоверном поведении», опубликованном на сайте https://about.fb.com/news/2020/05/april-cib-report/. Помимо страниц, связанных с Грузией, также удалены страницы и аккаунты, связанные с Россией, Ираном, США и Мавританией.

Согласно отчету, из соцсети Facebook в апреле текущего года было удалено 511 страниц, 101 аккаунт и 122 группы, а из сети Instagram — 56 аккаунтов, которые были связаны с грузинской медиа-фирмой Espersona. Кроме того, окончательно удалено 23 аккаунта, 80 страниц и 41 группа в Facebook и 9 аккаунтов в Instagram, которые связаны с политической партией «Единое национальное движение».

Ранее Facebook и Instagram удалили целый ряд страниц и аккаунтов, так или иначе связанных с правящей партией Грузии «Грузинская мечта». Тогда это событие вызвало язвительные комментарии лидеров «Единого национального движения», которые с удовлетворением отмечали справедливость действий создателей соцсетей.