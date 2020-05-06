Стокгольм, , 10:51 — REGNUM Шведские демократы, третья крупнейшая влиятельная сила в Риксдаге Швеции по количеству мандатов, обратились с просьбой о внеочередном созыве парламента для участия в специальных дебатах по вопросу больших показателей смертности пожилых людей от СOVID-19 в домах престарелых. Об этом 6 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

«В Швеции погибло вдвое больше людей, чем в соседних северных странах. Одна из причин заключается в том, что правительство не смогло защитить пожилых людей», — говорится в пресс-релизе лидера фракции Шведских демократов в парламенте Хенрика Винге.

Тот факт, что в Швеции, в отличие от других стран, ограничили отбор тестов на коронавирус, не проводили проверок температуры тела и не обеспечили персонал необходимым защитным оборудованием, по мнению представителей партии, способствовал тому, что в домах престарелых Швеции погибло так много людей. Теперь политики хотят разобраться в произошедшем.