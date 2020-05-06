Джакарта, , 10:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подписал постановление правительства о переносе выборов с сентября на декабрь 2020 года, сообщает Kompas.

Постановление предусматривает перенос региональных выборов 2020 года с сентября на декабрь или на более поздний срок в зависимости от ситуации, связанной с эпидемией COVID-19 в стране.

Бюджет на проведение выборов 2020 года оставлен без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор ассоциации за выборы и демократию в Индонезии Тити Ангграини предложила перенести региональные выборы 2020 года на июнь 2021 года.

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