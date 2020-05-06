Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Власти США могут пойти на обмен заключёнными с Ираном и выслать из страны находящегося под стражей учёного Сируса Асгари. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Заражение Асгари коронавирусом подтвердил представитель иммиграционно-таможенной службы при министерстве внутренней безопасности США. Учёному, добавил он, оказывают медицинскую помощь, при этом в службе ожидают депортации Асгари из страны после выдачи ему соответствующего разрешения. Сроки этого неизвестны.

Заместитель директора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в США Абуль-Фадль Мехрабади заявил, что иранские власти работают над возвращением Асгари и стремятся добиться депортации как можно скорее.

Другие иранские источники допускают возможность обмена заключёнными. Кандидатом для обмена является, например, гражданин США Майкл Уайт, которого задержали в Иране в 2018 году. Он освобождён из заключения, но остаётся в пределах этой страны.

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