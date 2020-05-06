Сеул, , 10:25 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с госсекретарём США, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и двусторонний союз. Об этом 6 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Майк Помпео поздравил правительство Южной Кореи с успешным проведением выборов в Национальное собрание и поблагодарил за тесное сотрудничество и обмен информацией об эпидемиологической ситуации.

В свою очередь Кан Гён Хва отметила, что власти страны продолжат предоставлять информацию и делиться опытом борьбы с коронавирусом с США и мировым сообществом.

Стороны также затронули вопросы двусторонних отношений, включая соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее.

Как отметили в МИД Южной Кореи, представители двух стран сошлись во мнении относительно развития отношений во взаимовыгодном направлении, а также договорились об укреплении сотрудничества в различных областях.