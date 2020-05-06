Джакарта, , 10:06 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что необходимо глобальное сотрудничество в разработке вакцины против COVID-19, и пояснил, что Великобритания будет сотрудничать с Индонезией в этом вопросе, сообщает Sindonews.

«Чтобы бороться с коронавирусом, мы должны сотрудничать, а не конкурировать. Эти времена глобальных проблем требуют творчества, сотрудничества и доброты от всех нас», — заявил посол.

«Индонезия и Великобритания будут сотрудничать для обеспечения доступности вакцины», — говорится в пресс-релизе посольства Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на конференции с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Саудовской Аравии подтвердил обещание Великобритании выделить 388 млн фунтов стерлингов на создание вакцины, проведение исследований и лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая считает, что Индонезия может контролировать пандемию коронавируса.

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