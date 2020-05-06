Сринагар, Индия, , 09:55 — REGNUM Армия Индии совместно с полицией страны проводит на территории Джамму и Кашмира операцию, цель которой — поимка одного из главарей местной радикальной исламистской организации террористов Рияза Найки. Об этом 6 мая сообщает газета Daily News and Analysis.

По данным издания, операция по поимке главаря террористов началась вечером 5 мая, когда власти узнали о том, что Найки появился в указанном районе, и в ходе неё был ранее ликвидирован один из боевиков.

Также известно, что за поимку главаря террористов была назначена награда в 1,2 млн рупий и что из-за операции на территории региона приостановлено действие мобильного интернета.

Отметим, организация, главарем которой является Рияз Найки, одна из самых многочисленных на территории Джамму и Кашмира организаций, выступающих за отделение района от Индии. Признана террористической в США, Индии и Евросоюзе.