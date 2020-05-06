Москва, , 09:48 — REGNUM Сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором планируется обсудить, как выполняются ранее принятые решения по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал официальный представитель Кремля.

Предполагается, что совещание в онлайн-формате пройдёт в районе 13:00—14:00 мск.

Напомним, впервые с обращением к согражданам по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин выступил 28 марта. Тогда российский лидер объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений. Глава государства заявил, что снятие ограничительных мер в стране начнётся с 12 мая.

При этом российский лидер предупредил, что впереди страну ждёт один из наиболее напряжённых этапов борьбы с пандемией.

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