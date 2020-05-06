Сеул, , 09:29 — REGNUM Южная Корея не собирается делать США дальнейшие уступки в вопросах распределения расходов на содержание в стране контингента американских ВС. Об этом 6 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информированный источник в дипломатической сфере.

При этом источник не стал называть размер суммы, которую Сеул согласен платить США, указав, что ранее глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва «уже сказала, что это лучшее предложение» из тех, что корейская сторона может предложить американской.

Также источник заявил, что США в данных переговорах продемонстрировали отсутствие гибкости, и уточнил, что в ходе диалога двух сторон, который идет с апреля текущего года, не достигнуто «практически никакого прогресса».

Отметим, во время своего выступления на прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства Кореи Кан Гён Хва во время своего выступления в парламенте страны рассказала, что Сеул готов увеличить свои взносы на 13% по сравнению с прошлогодними выплатами.