Брюссель, , 09:31 — REGNUM Онлайн-саммит Евросоюза и балканских стран, намеченный на 6 мая, продемонстрирует недовольство ЕС ростом влияния России и Китая в регионе на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатов ЕС, которые занимаются подготовкой видеоконференции.

По словам дипломатов, сам по себе саммит сигнализирует о желании Евросоюза присоединить к себе страны Западных Балкан. Однако есть в нём и посыл о том, что эти страны не должны «просто так потворствовать Китаю и России», когда им удобно.

Балканские страны не ценят в должной мере финансирование, выделенное им в ЕС для борьбы с коронавирусом, добавили источники. В ЕС полагают, что такая поддержка более существенна, чем гуманитарная помощь, которую предоставили Россия и Китай Сербии и Боснии и Герцеговине.

6 мая в онлайн-саммите примут участие главы государств и правительств Евросоюза, а также руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и края Косово. Мероприятие посвящено обсуждению европейских перспектив балканских стран и борьбе с пандемией коронавируса.

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